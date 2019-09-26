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Чемпионат Беларуси. Шкурин сделал хет-трик и делит с Квашуком первое место в списке бомбардиров
27.09.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 23-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Энергетик-БГУ». 20-летний форвард гостей
Таким образом, нападающий обошел в списке бомбардиров полузащитника
Подробную статистику Шкурина можно посмотреть
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В 23-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Энергетик-БГУ».
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