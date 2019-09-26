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Чемпионат Беларуси. Шкурин сделал хет-трик и делит с Квашуком первое место в списке бомбардиров

27.09.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 23-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Энергетик-БГУ». 20-летний форвард гостей Илья Шкурин покер.

Таким образом, нападающий обошел в списке бомбардиров полузащитника «Гомеля» Виталия Квашука (12 мячей). Теперь форвард имеет на своем счету 13 мячей.

Подробную статистику Шкурина можно посмотреть здесь.

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ВИДЕО

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В 23-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Энергетик-БГУ».
 
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