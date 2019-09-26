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Шкурин стал первым игроком с 2015 года, который оформил покер в чемпионате

27.09.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Минск» в рамках 23-о тура чемпионата Беларуси разгромно уступил «Энергетику-БГУ» (1:6). 20-летний форвард гостей Илья Шкурин оформил покер.

Отметим, что последний раз 4 гола за матч в первенстве Беларуси забивал Николай Януш. 10 августа 2015 года «Шахтер» одолел «Славию» – 6:1.

Также Шкурин возглавил список бомбардиров.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минск» в рамках 23-о тура чемпионата Беларуси разгромно уступил «Энергетику-БГУ» (1:6).
 
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