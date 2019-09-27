Иван Биончик: «Пресс-конференции подразумевают диалог, а у нас в чемпионате какой-то монолог. Это творческий вечер или вечер памяти какой-то?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик подвел итог матча со (2:0).

– Хорошая игра, хорошая структура, хорошая организация. Огромная благодарность футболистам за победу, самоотдачу. Всех поздравляю с победой.

- Вы уже вторую пресс-конференцию очень лаконичны. Почему?

– Пресс-конференции подразумевают диалог, а у нас в чемпионате какой-то монолог. Надо разобраться, это творческий вечер или вечер памяти какой-то? Или театральный кружок, или еще что-то? Если пресс-конференция, давайте общаться. Если нет, тогда лаконично быстренько бах-бах — и пошли по своим делам.

- Почему не было Игнатенко?

– Были ребята, которые готовы лучше, больше подходили под модель организации нашей игры.

- Пока до 70-й минуты не было гола, что чувствовали?

– Надо было в опорную зону добавить динамики. Напрашивались замены. К счастью, забили.

- Но потом сели к воротам...

– Сработала психология. Все понимали степень важности результата. Игроки мысленно пытались его сохранить и более сдержанно действовали, – сказал Биончик.