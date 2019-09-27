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Бегун из Гвинеи-Бисау помог легкоатлету из Арубы финишировать в забеге на 5000 м на чемпионате мира в Дохе
27.09.2019 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бегун из Гвинеи-Бисау Браима Сункар Дабо помог легкоатлету из Арубы Джонатану Басби финишировать в забеге на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.
Басби из-за духоты почувствовал себя плохо незадолго до финиша квалификационного забега, и Дабо взял его под руку и помог добраться до финиша.
Болельщики на трибунах приветствовали спортсменов аплодисментами.
Победу в забеге одержал представитель Эфиопии Селемон Барега (13.24,69).
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Бегун из Гвинеи-Бисау помог легкоатлету из Арубы финишировать в забеге на 5000 м на чемпионате мира в Дохе
Бегун из Гвинеи-Бисау Браима Сункар Дабо помог легкоатлету из Арубы Джонатану Басби финишировать в забеге на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.
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