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Бегун из Гвинеи-Бисау помог легкоатлету из Арубы финишировать в забеге на 5000 м на чемпионате мира в Дохе

27.09.2019 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бегун из Гвинеи-Бисау Браима Сункар Дабо помог легкоатлету из Арубы Джонатану Басби финишировать в забеге на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе. 

Басби из-за духоты почувствовал себя плохо незадолго до финиша квалификационного забега, и Дабо взял его под руку и помог добраться до финиша. 

Болельщики на трибунах приветствовали спортсменов аплодисментами. 

Победу в забеге одержал представитель Эфиопии Селемон Барега (13.24,69). 

 
 
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Бегун из Гвинеи-Бисау Браима Сункар Дабо помог легкоатлету из Арубы Джонатану Басби финишировать в забеге на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.
 
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