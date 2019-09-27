ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат мира по легкой атлетике. Кенийка Чепнгетич выиграла марафон, Мазуренок – 5-я

28.09.2019 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран первый комплект наград – в женском марафоне. 

Победительницей стала кенийка Рут Чепнгетич, лучший результат среди белорусок у Ольги Мазуренок. Она финишировала пятой.

Чемпионат мира-2019

Доха, Катар

Женщины

Марафон

1. Рут Чепнгетич (Кения) – 2.32,43
2. Роуз Челимо (Бахрейн) – 2.33,46
3. Хелалиа Йоханнес (Намибия) – 2.34,15...
5. Ольга Мазуренок (Беларусь) – 2.36,21

17. Анастасия Иванова (Беларусь) – 2.48,41...

32. Светлана Куделич (Беларусь) – 3.00, 38

 

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран первый комплект наград – в женском марафоне.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Иван Биончик: «Пресс-конференции подразумевают диалог, а у нас в чемпионате какой-то монолог. Это творческий вечер или вечер памяти какой-то?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика