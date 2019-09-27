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Чемпионат мира по легкой атлетике. Кенийка Чепнгетич выиграла марафон, Мазуренок – 5-я
28.09.2019 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Победительницей стала кенийка Рут Чепнгетич, лучший результат среди белорусок у Ольги Мазуренок. Она финишировала пятой.
Чемпионат мира-2019
Доха, Катар
Женщины
Марафон
1. Рут Чепнгетич (Кения) – 2.32,43
17. Анастасия Иванова (Беларусь) – 2.48,41...
32. Светлана Куделич (Беларусь) – 3.00, 38
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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран первый комплект наград – в женском марафоне.
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