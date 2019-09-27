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Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Зенитом», «Динамо» в гостях у «Ростова»
28.09.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 11-м туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Зенитом».
Завтра ЦСКА проведет выездной матч с «Уралом», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».
Завершится тур в понедельник матчем между «Сочи» и «Ахматом».
Чемпионат России
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 11-м туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Зенитом».
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