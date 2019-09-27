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Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Зенитом», «Динамо» в гостях у «Ростова»

28.09.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 11-м туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Зенитом».

Завтра ЦСКА проведет выездной матч с «Уралом», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом». 

Завершится тур в понедельник матчем между «Сочи» и «Ахматом». 

Чемпионат России

11-й тур

Крылья Советов – Тамбов
Дата проведения
28 сентября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Динамо Москва
Дата проведения
28 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Зенит
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – ЦСКА
Дата проведения
29 сентября, 11.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Уфа
Дата проведения
29 сентября, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Оренбург
Дата проведения
29 сентября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Арсенал Тула
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Ахмат
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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В 11-м туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Зенитом».
 
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