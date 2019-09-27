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«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги за выход футболиста, не имевшего права играть

28.09.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги за то, что в матче 3-го раунда с «МК Донс» (2:0) на поле вышел игрок, не имевший права участвовать в турнире, сообщает The Athletic.

В отношении этого случая уже начато расследование. Имя футболиста не сообщается. В случае, если клуб признают виновным в нарушении правил, наказанием может стать штраф или исключение из турнира.

«Клуб знает о потенциальной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы общаемся с органами власти, чтобы прояснить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока процесс не будет завершен», – сообщил один из представителей «Ливерпуля».

Мерсисайдский клуб в процессе разбирательства может сослаться на прецедент с «Сандерлендом», который в августе 2013 года задействовал в Кубке лиги южнокорейского нападающего Чжи Дон Вона, вернувшегося из аренды в «Аугсбург» и еще не получившего права играть. В том сезоне «черных котов» наказали лишь штрафом, причем их соперником тоже был «МК Донс».

 

 
 
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«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги за то, что в матче 3-го раунда с «МК Донс» (2:0) на поле вышел игрок, не имевший права участвовать в турнире, сообщает The...
 
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