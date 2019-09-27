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Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Хетафе»
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Источник материала:
Tribuna.com
7-й тур Ла Лиги откроется матчем «Вильярреала» и «Бетиса».
В субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Хетафе» (2:1). Центральной встречей тура станет мадридское дерби – «Атлетико» примет «Реал».
Завершится тур в воскресенье матчем «Севилья» – «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании
7-й тур
- Дата проведения
-
27 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
39 Токо-Экамби,
1:1 –
48 Эмерсон,
2:1 –
68, пенальти Касорла,
3:1 –
76 Токо-Экамби,
4:1 –
90 Жерар Морено,
5:1 –
90 Чуквуэзе.
Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Замбо-Ангисса, Жерар Морено, Касорла (Тригерос, 85), Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 57), Токо-Экамби (Онтиверос, 80).
Бетис –
Роблес, Эмерсон, Бартра, Феддаль, Педраса (Тельо, 75), Хоакин (Лайнес, 80), Вильям Карвалью, Каналес, Морено, Морон (Рауль Гарсия, 79), Иглесиас.
- Предупреждения:
-
Мойсес Гомес
(22), Хоакин
(53), Кинтилья
(63), Феддаль
(66).
- Дата проведения
-
28 сентября, 14.00, «Сан Мамес»
Атлетик –
Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес, Ибаи Гомес, Муниаин, Уильямс.
Валенсия –
Силлессен, Диакаби, Гарай, Коста, Васс, Коклен, Ферран Торрес, Черышев, Парехо, Макси Гомес, Родриго.
- Дата проведения
-
29 сентября, 15.00, «Ипуруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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7-й тур Ла Лиги откроется матчем «Вильярреала» и «Бетиса».
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