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Бэйл и Модрич включены в состав «Реала» на матч с «Атлетико»
28.09.2019 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал» объявил состав на матч 7-го тура Ла Лиги против «Атлетико».
В состав попали полузащитник Лука Модрич, восстановившийся от травмы, и вингер Гарет Бэйл, которому в матче прошлого тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) был предоставлен отдых.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Матч «Атлетико» – «Реал» состоится сегодня, 28 сентября. Начало – в 22:00 по белорусскому времени.
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«Реал» объявил состав на матч 7-го тура Ла Лиги против «Атлетико».
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