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Бэйл и Модрич включены в состав «Реала» на матч с «Атлетико»

28.09.2019 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал» объявил состав на матч 7-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

В состав попали полузащитник Лука Модрич, восстановившийся от травмы, и вингер Гарет Бэйл, которому в матче прошлого тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) был предоставлен отдых.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор. 

Матч «Атлетико» – «Реал» состоится сегодня, 28 сентября. Начало – в 22:00 по белорусскому времени.

 

 

 
 
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«Реал» объявил состав на матч 7-го тура Ла Лиги против «Атлетико».
 
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