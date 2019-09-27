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Соболенко – команде: «Спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело»
28.09.2019 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белоруска Арина Соболенко после успешной защиты титула в Ухане поблагодарила свою команду.
«Отдельное спасибо моей команде. Этот год получился для нас очень сложным. Я очень боялась защиты титула в Ухане, но мне удалось это сделать, и я очень рада.
Спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело».
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