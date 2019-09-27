Девятовский о марафоне на ЧМ: «Из 68-ми стартовавших, финишировало 40...  И это бежала элита мировой легкой атлетики. Девушек уносили без сознания»

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился мнением о марафоне на чемпионате мира, где лучший результат среди белорусок показала Ольга Мазуренок, финишировав пятой.

«Ольга Мазуренок пятая на чемпионате мира!

Для меня лично, как уверен для многих, кто следил за тем, что происходило на ночном марафоне, она – настоящий чемпион и герой!

Невероятное самообладание, профессионализм, железный характер и воля к победе!

Браво, дорогая Оля!!!

Ты для нас – лучшая!!!

То, что происходило в Дохе на женском марафоне, тяжело описать словами.

Из 68-ми стартовавших, финишировало 40... И это бежала элита мировой легкой атлетики. Девушек уносили без сознания. Те, кто смотрел марафон по телевизору, никогда не представят, что на самом деле было. Бежать под три часа во «влажной сауне» – это невыносимое испытание.

С Олей от нашей страны бежали Настя Иванова и Светлана Куделич, которые добежали до финиша и тем самым показали себя с самой лучшей стороны. Настя заняла высокое для себя 17-ое место, Света – 32-ое.

Если посмотреть в протокол внимательней, то получается, что от Европы Оля и Настя финишировали первой и третьей, что очень показательно. Одним словом, все – большие молодцы, а по отношению к Оле трудно подобрать слова, чтобы выразить восхищение этой талантливой спортсменкой и прекрасным человеком! Уверен, к Токио все идет по плану! Вперед, Беларусь!» – написал Девятовский в своем Facebook .

Ольга Мазуренок: «Ужасный чемпионат мира во всех отношениях. Питание – катастрофа, воды вообще не допроситься»