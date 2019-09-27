ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девятовский о марафоне на ЧМ: «Из 68-ми стартовавших, финишировало 40...  И это бежала элита мировой легкой атлетики. Девушек уносили без сознания»

28.09.2019 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился мнением о марафоне на чемпионате мира, где лучший результат среди белорусок показала Ольга Мазуренок, финишировав пятой.

«Ольга Мазуренок пятая на чемпионате мира!

Для меня лично, как уверен для многих, кто следил за тем, что происходило на ночном марафоне, она – настоящий чемпион и герой!

Невероятное самообладание, профессионализм, железный характер и воля к победе!

Браво, дорогая Оля!!!

Ты для нас – лучшая!!!

То, что происходило в Дохе на женском марафоне, тяжело описать словами.

Из 68-ми стартовавших, финишировало 40...  И это бежала элита мировой легкой атлетики. Девушек уносили без сознания. Те, кто смотрел марафон по телевизору, никогда не представят, что на самом деле было.  Бежать под три часа во «влажной сауне» – это невыносимое испытание.

С Олей от нашей страны бежали Настя Иванова и Светлана Куделич, которые добежали до финиша и тем самым показали себя с самой лучшей стороны. Настя заняла высокое для себя 17-ое место, Света – 32-ое.

Если посмотреть в протокол внимательней, то получается, что от Европы Оля и Настя финишировали первой и третьей, что очень показательно. Одним словом, все – большие молодцы, а по отношению к Оле трудно подобрать слова, чтобы выразить восхищение этой талантливой спортсменкой и прекрасным человеком! Уверен, к Токио все идет по плану! Вперед, Беларусь!» – написал Девятовский в своем Facebook.

Ольга Мазуренок: «Ужасный чемпионат мира во всех отношениях. Питание – катастрофа, воды вообще не допроситься»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился мнением о марафоне на чемпионате мира, где лучший результат среди белорусок показала Ольга Мазуренок, финишировав пятой.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Эвертона», «Ливерпуль» в гостях у «Шеффилда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне женское натуральная кожа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика