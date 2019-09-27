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Экс-хавбек БАТЭ Натхо перешел в «Евпаторию» из чемпионата Крыма

28.09.2019 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник БАТЭ и «Барселоны» Амир Натхо перешел в «Евпаторию» из чемпионата Крыма.

Ранее полузащитник выступал за БАТЭ. На его счету один матч за главную команду. Также футболист провел 11 игр за дублирующий состав (3 гола и 3 результативные передачи).

Отметим, что в середине августа Натхо покинул борисовский клуб.

 
 
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Экс-полузащитник БАТЭ и «Барселоны» Амир Натхо перешел в «Евпаторию» из чемпионата Крыма.
 
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