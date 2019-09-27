Экс-хавбек БАТЭ Натхо перешел в «Евпаторию» из чемпионата Крыма

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник БАТЭ и «Барселоны» Амир Натхо перешел в «Евпаторию» из чемпионата Крыма.

Ранее полузащитник выступал за БАТЭ. На его счету один матч за главную команду. Также футболист провел 11 игр за дублирующий состав (3 гола и 3 результативные передачи).

Отметим, что в середине августа Натхо покинул борисовский клуб.