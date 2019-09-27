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Пунтус выиграл свой дебютный матч на посту главного тренера «Торпедо-БелАЗ»
28.09.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 23-о тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на своем поле одолел
Отметим, главный тренер хозяев Юрий Пунтус выиграл свой дебютный матч на посту главного тренера. Специалист ранее работал в «Белшине», однако после отставки Вадима Скрипченко
«Торпедо-БелАЗ» занимает пятое место в чемпионате Беларуси.
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Сегодня в рамках 23-о тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на своем поле одолел «Гомель» – 2:0.
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