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Пунтус выиграл свой дебютный матч на посту главного тренера «Торпедо-БелАЗ»

28.09.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 23-о тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на своем поле одолел «Гомель» – 2:0.

Отметим, главный тренер хозяев Юрий Пунтус выиграл свой дебютный матч на посту главного тренера. Специалист ранее работал в «Белшине», однако после отставки Вадима Скрипченко возглавил жодинскую команду.

«Торпедо-БелАЗ» занимает пятое место в чемпионате Беларуси.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в рамках 23-о тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на своем поле одолел «Гомель» – 2:0.
 
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