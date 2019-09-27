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Юрий Пунтус: «Попытаемся в оставшийся промежуток чемпионата побороться и обойти «Динамо», чтобы забрать четвертое место»

28.09.2019 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал победу над «Гомелем» (2:0).

«Гомель» нас заставил играть от обороны. Я просил ребят быть домашней атакующей командой и прессинговать, начиная, условно говоря, с прыжковой ямы за воротами соперника. Но тут случился комплекс причин. Во-первых, быстрый гол. А еще и тут же вторая атака, в которой мы обязаны были забить, но не повезло. Это послужило сигналом для «Гомеля» взять мяч под контроль, чего я и ожидал.

Когда настраивал ребят, просил ни в коем случае не анализировать турнирную таблицу. Ведь «Гомель» сегодня далеко не на своем месте по игре. Это играющая команда, в составе которой почти вся линия атаки — спринтеры. Очень быстрые, техничные игроки. И нам повезло, что один из бомбардиров чемпионата пропускал матч.

А так, я имел счастье руководить командой, в которой Александр Кульчий был лидером. Он знает мои эмоциональные настрои. И сегодня я с этим переборщил. Вот все это и сложилось: а) играющая суперкоманда соперника; б) быстрый гол; в) мой настрой, который взволновал ребят. Но сегодня я счастливый человек, потому что очень хотелось начать с победы. Как говорится, игра забывается, а результат остается. Вот это самое главное.

Мы завтра будем в кои-то веки переживать за «Шахтер», чтобы попытаться в оставшийся промежуток чемпионата побороться и обойти «Динамо», чтобы забрать четвертое место, на котором мы очень-очень желаем быть», – сказал Пунтус.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал победу над «Гомелем» (2:0).
 
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