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«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову
28.09.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Антон Бурдасов покинул тренировочный лагерь «Эдмонтона».
Клуб решил не предлагать россиянину полноценный контракт.
За время пробного соглашения с «Ойлерс» Бурдасов провел два матча и сделал одну голевую передачу.
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Нападающий Антон Бурдасов покинул тренировочный лагерь «Эдмонтона».
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