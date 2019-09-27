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Сергей Ясинский: «Клуб и болельщики должны быть как одна семья. Иногда один из членов семьи может заболеть, но это же не повод выгонять его из дома»

28.09.2019 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский перед матчем с «Ислочью» рассказал о положении дел в клубе.

«Я считаю, что футбольная команда и болельщики на трибунах должны быть как одна семья. В семье не всегда все хорошо. Иногда один из членов семьи может заболеть, у него могут случаться неудачи, скажем двойки ребенок в школе получил, но это же не повод от него отказываться, выгонять из дома. Это лишний повод о нем еще раз позаботиться и лишний раз за него, в нашем случае, поболеть.

У нас в этом году не очень с результатом, было много провальных матчей, хотя был и успех. Но при этом мы всегда ценили поддержку болельщиков, не тех, кто приходит на трибуны болеть против своей команды, а тех, которые искренне переживают и поддерживает свою команду, как и в хорошие периоды, так и в плохие, как в настоящей семье.

Поэтому я призываю наших болельщиков прийти на матч и поддержать ребят. Играем мы для них и семейные узы должны укрепляться именно в дни тяжелых испытаний, когда всё валится из рук, в нашем случае ног, когда пропускаем голы и не забиваем. Вот именно в эти тяжелые дни и нужна семейная поддержка, а не безосновательная критика и постоянно акцентирование на недостатки. Поэтому у меня просьба к болельщикам – прийти и поддержать футболистов, поддержать свою семью.

Сегодня тяжелые времена для команды и каждый шаг, лишнее доброе слово в наш адрес, помогает нашим футболистам достигать хорошего результата. То, что кризис преодолен я очень надеюсь – в Мозыре была уже другая команда. Может мы не так хорошо играли, но бились за каждый мяч, проявили свой характер, и в сложной борьбе смогли победить, переломить отрицательную тенденцию, которая настигла нашу команду в последнее время.

В игре против «Ислочи» нам хочется не просто выйти на поле и поиграть, нам хочется порадовать своих болельщиков. Мы давно их не радовали своими победами. Я понимаю, что в футболе самое красивое – результат, но на сегодняшний день я уверен в одном – футболисты, которые выйдут на поле, отдадут все для победы над «Ислочью». И смогут порадовать свою футбольную семью», – сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский перед матчем с «Ислочью» рассказал о положении дел в клубе.
 
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