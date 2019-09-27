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«Мерседес» уволил четырех сотрудников за травлю коллеги-мусульманина

28.09.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Команда «Формулы-1» «Мерседес» уволила четырех сотрудников, а также оштрафовала трех человек на базе в английском Брэкли за «проявление расизма». 

Как утверждает ESPN со ссылкой на The Sun, четыре сотрудника «Мерседеса» занимались травлей коллеги-мусульманина. Один из инцидентов был связан с опросом на доске для объявлений, в котором принимались ставки на то, когда коллега нарушит свой пост во время Рамадана. 

В официальном заявлении по итогам расследования, длившегося с августа, «Мерседес» отметил, что рабочие отношения на базе в Брэкли должны «строиться на взаимном уважении».

Леклер в Сочи снова вынес всех в квалификации. В сентябре на поуле только «Феррари»

 
 
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Команда «Формулы-1» «Мерседес» уволила четырех сотрудников, а также оштрафовала трех человек на базе в английском Брэкли за «проявление расизма».
 
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