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Крэйг Вудкрофт: «КХЛ – очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки»

28.09.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против «Нефтехимика» (4:5 бул.).

«В первую очередь хочу поздравить Вячеслава и его команду с победой. Мы хорошо начали игру. Первые 10 минут мы играли так, как нужно проводить выездные матчи: глубоко, с хорошим форчеком. После первой шайбы мы перестали кататься и давить, последовали плохие удаления.

Если ты это допускаешь, ты позволяешь сопернику вернуться в игру. Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру.

КХЛ – очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против «Нефтехимика» (4:5 бул.).
 
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