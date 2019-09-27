Крэйг Вудкрофт: «КХЛ – очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против « (4:5 бул.).

«В первую очередь хочу поздравить Вячеслава и его команду с победой. Мы хорошо начали игру. Первые 10 минут мы играли так, как нужно проводить выездные матчи: глубоко, с хорошим форчеком. После первой шайбы мы перестали кататься и давить, последовали плохие удаления.

Если ты это допускаешь, ты позволяешь сопернику вернуться в игру. Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру.

– очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат», – сказал Вудкрофт.