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Крэйг Вудкрофт: «КХЛ – очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки»
28.09.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
«В первую очередь хочу поздравить Вячеслава и его команду с победой. Мы хорошо начали игру. Первые 10 минут мы играли так, как нужно проводить выездные матчи: глубоко, с хорошим форчеком. После первой шайбы мы перестали кататься и давить, последовали плохие удаления.
Если ты это допускаешь, ты позволяешь сопернику вернуться в игру. Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру.
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Крэйг Вудкрофт: «КХЛ – очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против «Нефтехимика» (4:5 бул.).
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