Чемпионат Молдовы. Дубль Кендыша принес победу «Шерифу»

Источник материала: Tribuna.com

В 23-м туре чемпионата Молдовы «Шериф» на выезде нанес поражение «Зимбру» — 2:1. Белорусский полузащитник гостей Юрий Кендыш отыграл весь матч и забил два гола.

Отметим, что Кендыш лидирует в списке бомбардиров чемпионата Молдовы с 12 мячами в активе.

Зимбру — Шериф — 1:2

Голы: 0:1 — Кендыш (26). 1:1 — Писла (66). 1:2 — Кендыш (84).



