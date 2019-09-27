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Чемпионат Молдовы. Дубль Кендыша принес победу «Шерифу»
28.09.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 23-м туре чемпионата Молдовы «Шериф» на выезде нанес поражение «Зимбру» — 2:1. Белорусский полузащитник гостей Юрий Кендыш отыграл весь матч и забил два гола.
Отметим, что Кендыш лидирует в списке бомбардиров чемпионата Молдовы с 12 мячами в активе.
Зимбру — Шериф — 1:2
Голы: 0:1 — Кендыш (26). 1:1 — Писла (66). 1:2 — Кендыш (84).
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В 23-м туре чемпионата Молдовы «Шериф» на выезде нанес поражение «Зимбру» — 2:1.
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