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Сотрудники МВД по соображениям безопасности отменили фотосессию игроков «Амкала». Правоохранители побоялись давки

28.09.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня болельщики минского «Динамо» обыграли по пенальти клуб «Амкал», за который выступают известные российские YouTube-блогеры – 3:3 (3:2).

После матча должна была пройти фотосессия с игроками «Амкала», однако сотрудники МВД по соображениям безопасности ее отменили. Как сообщает корреспондент Tribuna.com, правоохранители побоялись давки.

Минское «Динамо» пригласило всех болельщиков, которые были на этом матче с российскими YouTube-блогерами, на матч против «Шахтера». Отметим, что перед началом матча против «горняков» состоится фотосет с игроками «Амкала». Мероприятие начнется в 17:30 на фан-зоне стадиона «Динамо».

Добавим, что все, у кого есть распечатанный билет на сегодняшний матч, смогут пройти на стадион бесплатно.

 
 
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Сегодня болельщики минского «Динамо» обыграли по пенальти клуб «Амкал», за который выступают известные российские YouTube-блогеры – 3:3 (3:2).
 
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