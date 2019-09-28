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Алексей Бага: «Тяжелейшая игра в Бресте, плюс дорога, два дня прошло. Очень доволен тремя очками»
28.09.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над гродненским
– Тяжелейшая игра в
- Почему Скавыш отсутствовал в заявке?
– Мышечный спазм после игры в Бресте. Он провел энергозатратный матч. Учитывая концовку: осень, холодная погода... В общем, решили не рисковать его здоровьем. У нас в обойме 20 человек, есть кому играть. Ребята качественно его заменили, – сказал Бага.
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над гродненским «Неманом» (1:0), а также рассказал о травме Максима Скавыша.
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