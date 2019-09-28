Алексей Бага: «Тяжелейшая игра в Бресте, плюс дорога, два дня прошло. Очень доволен тремя очками»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над гродненским (1:0), а также рассказал о травме Максима Скавыша.

– Тяжелейшая игра в , плюс дорога, два дня прошло, еще дождик сегодня полил, изменения в составе по разным причинам... Очень важные три очка! Несмотря на изменения, тяжелую игру в Бресте, с «Неманом» было хорошее содержание. Неплохо двигались, создавали уйму моментов, помимо пенальти, поэтому очень доволен тремя очками. Стоит отдать должное Гродно. Они сражались до конца, мы обыграли непростого соперника. «Неман» пытался играть в футбол, навязать свою игру, поэтому вдвойне приятно.

- Почему Скавыш отсутствовал в заявке?

– Мышечный спазм после игры в Бресте. Он провел энергозатратный матч. Учитывая концовку: осень, холодная погода... В общем, решили не рисковать его здоровьем. У нас в обойме 20 человек, есть кому играть. Ребята качественно его заменили, – сказал Бага.