Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино хочет стать удаленным тренером: она набирает группу желающих. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

«Сейчас,в мире интернета, возможно многое и даже тренироваться онлайн под руководством тренера.

Тренер, как и учитель, нужен и важен,если вы хотите:

- тренироваться качественно и эффективно, избегая большинства ошибок;

- достигать поставленных целей с большей продуктивностью и меньшими затратами.

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В спорте ошибки могут коснуться здоровья, если тренироваться неправильно и вместо роста вверх, вы получите разочарование и серьезный откат. Грамотный тренер может дать много полезной и интересной информации, которая поможет сделать тренировки безопасными, качественными и эффективными.

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Наконец у меня появилось время, желание и возможность стать удаленным тренером, и я набираю небольшую группу желающих тренироваться под моим руководством. Завтра расскажу, что включает в себя мое консультирование и как будет строиться моя работа», – написала Скардино.