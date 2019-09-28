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Скардино хочет стать удаленным тренером. Она набирает группу желающих

28.09.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино хочет стать удаленным тренером: она набирает группу желающих. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

«Сейчас,в мире интернета, возможно многое и даже тренироваться онлайн под руководством тренера.

Тренер, как и учитель, нужен и важен,если вы хотите:
- тренироваться качественно и эффективно, избегая большинства ошибок;
- достигать поставленных целей с большей продуктивностью и меньшими затратами.

В спорте ошибки могут коснуться здоровья, если тренироваться неправильно и вместо роста вверх, вы получите разочарование и серьезный откат. Грамотный тренер может дать много полезной и интересной информации, которая поможет сделать тренировки безопасными, качественными и эффективными.

Наконец у меня появилось время, желание и возможность стать удаленным тренером, и я набираю небольшую группу желающих тренироваться под моим руководством. Завтра расскажу, что включает в себя мое консультирование и как будет строиться моя работа», – написала Скардино.

 
 
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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино хочет стать удаленным тренером: она набирает группу желающих.
 
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