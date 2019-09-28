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Скардино хочет стать удаленным тренером. Она набирает группу желающих
28.09.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка Надежда Скардино хочет стать удаленным тренером: она набирает группу желающих. Об этом спортсменка написала в своем
«Сейчас,в мире интернета, возможно многое и даже тренироваться онлайн под руководством тренера.
Тренер, как и учитель, нужен и важен,если вы хотите:
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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино хочет стать удаленным тренером: она набирает группу желающих.
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