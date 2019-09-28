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Зидан о ничьей с «Атлетико»: «Мы заслуживали гораздо большего»

29.09.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (0:0).

«Мы заслуживали больше, чем набранное очко. Намного больше.

Но я должен поздравить игроков, мы снова проявили единство, в очередной раз оставив ворота в неприкосновенности. Мы были очень хороши в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.

Мы работаем над этим и, конечно, хотим совершенствоваться.

Когда в игре 0:0, конечно, мы можем рисковать больше. Но говорю вам, в будущем мы обязательно прибавим. Был соперник, который пытался помешать всем нашим действиям в атаке. Нам немного не хватило, но теперь мы переходим к следующей игре.

Бэйл хорошо выступает. Все игроки, находящиеся здесь, стараются преуспеть. Гарет хорошо работает во благо команды. Как и все мы, он мог сделать больше в атаке, но он помогает в обороне», – сказал Зидан.

«Реал» впервые не пропустил в 3 матчах Ла Лиги подряд под руководством Зидана

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (0:0).
 
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