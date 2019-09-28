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Зидан о ничьей с «Атлетико»: «Мы заслуживали гораздо большего»
29.09.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (0:0).
«Мы заслуживали больше, чем набранное очко. Намного больше.
Но я должен поздравить игроков, мы снова проявили единство, в очередной раз оставив ворота в неприкосновенности. Мы были очень хороши в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.
Мы работаем над этим и, конечно, хотим совершенствоваться.
Когда в игре 0:0, конечно, мы можем рисковать больше. Но говорю вам, в будущем мы обязательно прибавим. Был соперник, который пытался помешать всем нашим действиям в атаке. Нам немного не хватило, но теперь мы переходим к следующей игре.
Бэйл хорошо выступает. Все игроки, находящиеся здесь, стараются преуспеть. Гарет хорошо работает во благо команды. Как и все мы, он мог сделать больше в атаке, но он помогает в обороне», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (0:0).
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