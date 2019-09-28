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Чемпионат мира по легкой атлетике. Коулмен победил на 100-метровке, все результаты дня

29.09.2019 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграны 6 комплектов медалей.

Российские спортсмены в этих видах представлены не были.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

28 сентября

Метание молота, женщины

1. Деанна Прайс (США) – 77,54 
2. Йоанна Федорова (Польша) – 76,35 
3. Чжэн Ван (Китай) – 74,76

Анна Малыщик (лучший результат 71,24) и Елена Соболева (70,45) не прошли в финал. 

Прыжки в длину, мужчины

1. Таджэй Гейл (Ямайка) – 8,69
2. Джефф Хендерсон (США) – 8,39
3. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,34 

10 000 м, женщины

1. Сифан Хассан (Голландия) – 30.17,62
2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 30.21,23
3. Агнес Тироп (Кения) – 30.25,20

100 м, мужчины

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,76
2. Джастин Гэтлин (США) – 9,89
3. Андре де Грасс (Канада) – 9,90

Спортивная ходьба, 50 км, женщины

1. Лян Жуй (Китай) – 4.23,26
2. Ли Маокуо (Китай) – 4.26,40
3. Элеонора Анна Джорджи (Италия) – 4.29,13...

12. Анастасия Яцкевич (Беларусь) 4.44,01...

13. Надежда Дорошук (Беларусь) 4.47,26

Спортивная ходьба, 50 км, мужчины

1. Юсукэ Судзуки (Япония) – 4.04,20
2. Жоау Виейра (Португалия) – 4.04,59
3. Эван Данфи (Канада) – 4.05,02

Дмитрий Дюбин (Беларусь) не финишировал

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграны 6 комплектов медалей.
 
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