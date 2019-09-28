|
Чемпионат мира по легкой атлетике. Коулмен победил на 100-метровке, все результаты дня
29.09.2019 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграны 6 комплектов медалей.
Российские спортсмены в этих видах представлены не были.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
28 сентября
Метание молота, женщины
1. Деанна Прайс (США) – 77,54
Анна Малыщик (лучший результат 71,24) и Елена Соболева (70,45) не прошли в финал.
Прыжки в длину, мужчины
1. Таджэй Гейл (Ямайка) – 8,69
10 000 м, женщины
1. Сифан Хассан (Голландия) – 30.17,62
100 м, мужчины
1. Кристиан Коулмен (США) – 9,76
Спортивная ходьба, 50 км, женщины
1. Лян Жуй (Китай) – 4.23,26
12. Анастасия Яцкевич (Беларусь) 4.44,01...
13. Надежда Дорошук (Беларусь) 4.47,26
Спортивная ходьба, 50 км, мужчины
1. Юсукэ Судзуки (Япония) – 4.04,20
Дмитрий Дюбин (Беларусь) не финишировал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграны 6 комплектов медалей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)