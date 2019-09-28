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Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Ухане

29.09.2019 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане.

«По ходу соревнований в матчах с лидерами мирового тенниса ты ярко проявила свои чемпионские амбиции. В эти дни болельщики получили много положительных эмоций от твоего лучшего тенниса – техничного, мощного, искрометного», – говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсменке, чтобы победный настрой и упорный труд вывели ее на новый уровень и позволили уверенно закрепиться в числе сильнейших теннисисток мира. Он также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и успехов на этом пути, сообщает пресс-служба президента.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане.
 
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