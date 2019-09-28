|
Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Ухане
29.09.2019 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане.
«По ходу соревнований в матчах с лидерами мирового тенниса ты ярко проявила свои чемпионские амбиции. В эти дни болельщики получили много положительных эмоций от твоего лучшего тенниса – техничного, мощного, искрометного», – говорится в поздравлении.
Президент пожелал спортсменке, чтобы победный настрой и упорный труд вывели ее на новый уровень и позволили уверенно закрепиться в числе сильнейших теннисисток мира. Он также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и успехов на этом пути, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)