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Чемпионат Беларуси. БГК принимает СКА
29.09.2019 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках чемпионата Беларуси по гандболу БГК примет СКА.
Чемпиона Беларуси
Мужчины
БГК им. Мешкова – СКА
29 сентября, 17:00, ДС «Виктория»
Турнирная таблица: СКА – 10 очков (5 игр), БГК – 8 (5), Машека – 5 (6), БГУФК-СКА – 5 (6), Гомель – 2 (5), Кронон – 2 (5).
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Сегодня в рамках чемпионата Беларуси по гандболу БГК примет СКА.
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