Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо», сообщает «Динамомания».

Скорее всего, это может случиться во время зимнего перерыва.

Сейчас главный тренер «Динамо» – Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда идет на 12-м месте в РПЛ, а также вылетела из Кубка России, уступив представителю ФНЛ.

За «Динамо» М выступает украинец Иван Ордец.

Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» 14 августа.