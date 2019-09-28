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Хацкевич может возглавить московское «Динамо»
29.09.2019 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо», сообщает «Динамомания».
Скорее всего, это может случиться во время зимнего перерыва.
Сейчас главный тренер «Динамо» – Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда идет на 12-м месте в РПЛ, а также вылетела из Кубка России, уступив представителю ФНЛ.
За «Динамо» М выступает украинец Иван Ордец.
Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» 14 августа.
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо», сообщает «Динамомания».
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