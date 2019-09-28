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ЧЕ-2020 (жен.). Квалификация. Беларусь проиграла Словении

29.09.2019 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня женская сборная Беларуси по гандболу в квалификации ЧЕ-2020 проиграла Словении.

Чемпионат Европы-2020

Квалификация

Женщины

Группа 3

Беларусь – Словения 29:31 (13:18, 16:13)

29 сентября, 15:30, ДС «Уручье»

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Положение команд: Словения – 4 очка (2 матча), Германия – 2 (1), Косово – 0 (1), Беларусь – 0 (2).

 
 
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Сегодня женская сборная Беларуси по гандболу в квалификации ЧЕ-2020 проиграла Словении.
 
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