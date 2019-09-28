|
ЧЕ-2020 (жен.). Квалификация. Беларусь проиграла Словении
29.09.2019 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня женская сборная Беларуси по гандболу в квалификации ЧЕ-2020 проиграла Словении.
Чемпионат Европы-2020
Квалификация
Женщины
Группа 3
Беларусь – Словения 29:31 (13:18, 16:13)
29 сентября, 15:30, ДС «Уручье»
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Положение команд: Словения – 4 очка (2 матча), Германия – 2 (1), Косово – 0 (1), Беларусь – 0 (2).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня женская сборная Беларуси по гандболу в квалификации ЧЕ-2020 проиграла Словении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)