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«Динамо» Минск – «Шахтер». Зубович, Билоног, Бодул выйдут в стартовом составе

29.09.2019 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Шахтер».

«Динамо» Минск: Плотников, Ятченко, Гаврилович, Галович, Швецов, Кичин, Олехнович, Яхая, Данило, Зубович, Билоног.

Запасные: Игнатович, Чиж, Пейович, Фатаи, Капленко, Тигиев, Иванов.

«Шахтер»: Чесновский, Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Бакай, Баланович, Бодул.

Запасные: Фильцов, Бурко, Ламбулич, Селява, Януш, Хващинский, Шиндагоридзе.

Игра состоится на стадионе «Динамо» в 19.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Шахтер».
 
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