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«Динамо» Минск – «Шахтер». Зубович, Билоног, Бодул выйдут в стартовом составе
29.09.2019 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Шахтер».
«Динамо» Минск: Плотников, Ятченко, Гаврилович, Галович, Швецов, Кичин, Олехнович, Яхая, Данило, Зубович, Билоног.
Запасные: Игнатович, Чиж, Пейович, Фатаи, Капленко, Тигиев, Иванов.
«Шахтер»: Чесновский, Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Бакай, Баланович, Бодул.
Запасные: Фильцов, Бурко, Ламбулич, Селява, Януш, Хващинский, Шиндагоридзе.
Игра состоится на стадионе «Динамо» в 19.00.
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Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Шахтер».
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