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«Спартак» проиграл «Оренбургу». Это его четвертое поражение в РПЛ подряд
29.09.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Спартак» проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Московский клуб уступил «Уфе» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1) в предыдущих матчах чемпионата России.
Таким образом, поражение от «Оренбурга» стало для «Спартака» четвертым подряд в РПЛ.
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«Спартак» проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.
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