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«БХ»: «Юность» провела матч с «Неманом» в старом комплекте форм. У нападающего разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет

29.09.2019 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Юность» провела матч с «Неманом» (3:2 Б) в старом комплекте формы.

У одного из нападающих минчан в минувшем поединке разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет, сообщает «БХ».

Напомним, что в межсезонье Федерация хоккея Беларуси провела ребрендинг всех клубов экстралиги.

 
 
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