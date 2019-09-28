«БХ»: «Юность» провела матч с «Неманом» в старом комплекте форм. У нападающего разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет

Источник материала: Tribuna.com

«Юность» провела матч с «Неманом» (3:2 Б) в старом комплекте формы.

У одного из нападающих минчан в минувшем поединке разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет, сообщает «БХ».

Напомним, что в межсезонье Федерация хоккея Беларуси провела ребрендинг всех клубов экстралиги.