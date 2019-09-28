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«БХ»: «Юность» провела матч с «Неманом» в старом комплекте форм. У нападающего разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет
29.09.2019 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Юность» провела матч с «Неманом» (3:2 Б) в старом комплекте формы.
У одного из нападающих минчан в минувшем поединке разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет, сообщает «БХ».
Напомним, что в межсезонье Федерация хоккея Беларуси провела ребрендинг всех клубов экстралиги.
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«БХ»: «Юность» провела матч с «Неманом» в старом комплекте форм. У нападающего разорвалась игровая майка, а запасных в команде нет
«Юность» провела матч с «Неманом» (3:2 Б) в старом комплекте формы.
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