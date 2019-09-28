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У капитана «Немана» Туркина подозрение на разрыв мениска
29.09.2019 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На 57-й минуте матча «Юность» – «Неман» (3:2 Б) нападающий гостей Виктор Туркин получил серьезную травму после столкновения с одним из хоккеистов минчан. Капитан гродненцев не смог самостоятельно покинуть лед и досрочно завершил встречу.
Предварительный диагноз повреждения Туркина – «разрыв внутренней боковой связки левого коленного сустава, подозрение на разрыв мениска». Соответствующую запись в официальный протокол матча внес врач «Немана» Андрей Миранович.
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На 57-й минуте матча «Юность» – «Неман» (3:2 Б) нападающий гостей Виктор Туркин получил серьезную травму после столкновения с одним из хоккеистов минчан.
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