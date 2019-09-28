«Динамо» Минск – «Шахтер». Гуренко получил красную карточку

Источник материала: Tribuna.com

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Шахтер».

На 43-й минуте первого тайма красную карточку получил главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко. Специалист покинул техническую зону и получил от арбитра встречи желтую карточку, однако продолжил ругаться с судьей и был удален со скамейки.

В перерыве Гуренко пытался выбежать на поле к судьям, однако ему не позволили этого сделать.

Отметим, матч обслуживает бригада Андрея Василевича.