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«Динамо» Минск – «Шахтер». Гуренко получил красную карточку

29.09.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Шахтер».

На 43-й минуте первого тайма красную карточку получил главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко. Специалист покинул техническую зону и получил от арбитра встречи желтую карточку, однако продолжил ругаться с судьей и был удален со скамейки.

В перерыве Гуренко пытался выбежать на поле к судьям, однако ему не позволили этого сделать.

Отметим, матч обслуживает бригада Андрея Василевича.

 
 
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Шахтер».
 
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