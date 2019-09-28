Сергей Ясинский: «Уверен, «Витебск» не на том месте, которое заслуживает. У нас серьезные психологические проблемы по окончании еврокубков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился эмоциями после победы над «Ислочью» (2:0).

– «Ислочь» – квалифицированная команда и по исполнителям, и по поставленной игре. Поэтому план наш сегодняшний был упрощен до минимума: отдать территорию и пытаться играть на больших скоростях в зонах. Учитывая, что у нас низкорослые нападающие, других вариантов просто не было. Мы много работали, искали, прямо скажем, немногие слабые места в игре соперника. И я очень рад, что нам удалось свои моменты реализовать, они были, пусть не так много.

На сегодняшний день я уверен, что наша команда не на том месте, которое она заслуживает. Безусловно, у нас серьезные психологические проблемы по окончании еврокубковой сессии. Очень надеюсь, что мы эти проблемы преодолели. Команда, проснулась, перезагрузилась. Футболисты у нас хорошие, я вообще в этом никогда не сомневался, – сказал Ясинский.