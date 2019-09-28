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Виталий Жуковский: «Когда котята гадят в углу, ты показываешь им – вот здесь и вот здесь… Сколько можно на одно и то же попадаться?»

29.09.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против «Витебска» (0:2).

– Хороший был первый тайм в нашем исполнении сегодня, здорово выполняли установку, структуру игры хорошо держали, достаточно было хороших подходов, наносили удары с расстояния от 16 до 20 метров, но не могли попасть в створ, или удар слабый был. Три момента было со штрафной, в штангу попадали. В перерыве я допустил роковую ошибку. Сам себе зарекаюсь – в перерыве не хвалить команду, но как-то хотелось подбодрить.

Второй тайм хорошо провели начальные 15 минут, но затем соперник провел отличную контратаку… Проблема в том, что, знаете, когда котята гадят в углу, ты показываешь им – вот здесь и вот здесь… Столько времени уделяли этому компоненту перед игрой. Самое обидное, что оттуда пропускаем, с моей точки зрения необъяснимо. После этой ситуации даже руки опускаются. Сколько можно на одно и то же попадаться? Значит вопрос уже ко мне, как к тренеру. Не нужно ставить тех людей, которые не выполняют, не надо гладить по головке. В общем, отвечать мне.

И вторая проблема. Мы моделировали перед игрой, как действовать, если нас не устраивает счет. А в этом матче нас не устраивала и ничья. Мы работали, показывали. Но, опять же, пропустили второй мяч. Вышли Глеб и Быченок, было у нас 20 минут, плюс добавленное время. Создавали хорошие моменты, мы их не использовали. В укор всей команде надо сказать: больше получает оборона всегда по шапке, но столько не забивать, это надо умудриться. Не могу сказать, что мяч по ленточке катался, но столько выходов прекраснейших.

Ну а поздравить хочется «Витебск» с победой. Видел игры их, когда готовились. Ну не должна была команда столько игр проиграть. Все что билось, все с рикошетов залетало. А тут мы приехали, все развернулось иначе, наверное, сопернику чуть больше сегодня повезло. А так каждый раз, как приезжаешь в Витебск, радует глаз, что люди работают во всех направлениях. И дубль наш играл на отличном поле, и здесь поле шикарное, и манежи строятся. Приятно посмотреть. Думаю, они проходят тяжелый путь, потому что играть в финале Кубка, в Лиге Европы, это определенный стресс, определенная мотивация. И я хочу пожелать дальнейших команде успехов и поздравить с победой, – сказал Жуковский.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против «Витебска» (0:2).
 
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