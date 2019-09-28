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Гуренко – судье Василевичу: «Ты за свои ошибки зайди в раздевалку и извинись»
29.09.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Шахтером» (1:1) обратился к главному судье матча Андрею Василевичу.
Гуренко: Ты за свои ошибки зайди в раздевалку и извинись.
Василевич: Вы тоже извинитесь за свои слова
Гуренко: Я свои слова знаю, а ты извинись за свои ошибки.
Напомним, Гуренко
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Шахтером» (1:1) обратился к главному судье матча Андрею Василевичу.
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