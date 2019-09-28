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Гуренко – судье Василевичу: «Ты за свои ошибки зайди в раздевалку и извинись»

29.09.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Шахтером» (1:1) обратился к главному судье матча Андрею Василевичу.

Гуренко: Ты за свои ошибки зайди в раздевалку и извинись.

Василевич: Вы тоже извинитесь за свои слова

Гуренко: Я свои слова знаю, а ты извинись за свои ошибки.

Напомним, Гуренко был удален в первом тайме.

Гуренко сорвался в матче с «Шахтером»: выскочил на поле, удалился, а в перерыве едва не разорвал судью

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Шахтером» (1:1) обратился к главному судье матча Андрею Василевичу.
 
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