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Павел Чесновский: «Пенальти на Данило? Рыбак говорит, что сыграл чисто»

29.09.2019 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер солигорского «Шахтера» Павел Чесновский прокомментировал гостевую ничью с минским «Динамо» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата страны.

– Пенальти на Данило? Все динамично происходит. Тут, как говорится, на усмотрение судьи. Что я могу тут еще сказать?

- Второй мяч пропускаешь за «Шахтер», оба с пенальти...

– Ха, мое слабое место. Буду работать над этим компонентом.

- Чемпионство реально?

– Конечно, все говорят банальные вещи. Борьба за золото ожидает впереди, еще много матчей.

- Команда поддержала Рыбака?

– Рыбак и Сачивко — лучшие центральные защитники страны. Что их поддерживать? Плюс нужно разобрать эпизод. Паша говорит, что сыграл чисто, — сказал Чесновский.

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Голкипер солигорского «Шахтера» Павел Чесновский прокомментировал гостевую ничью с минским «Динамо» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата страны.
 
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