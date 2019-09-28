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Павел Чесновский: «Пенальти на Данило? Рыбак говорит, что сыграл чисто»
29.09.2019 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер солигорского «Шахтера» Павел Чесновский прокомментировал гостевую ничью с минским «Динамо» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата страны.
– Пенальти на Данило? Все динамично происходит. Тут, как говорится, на усмотрение судьи. Что я могу тут еще сказать?
- Второй мяч пропускаешь за «Шахтер», оба с пенальти...
– Ха, мое слабое место. Буду работать над этим компонентом.
- Чемпионство реально?
– Конечно, все говорят банальные вещи. Борьба за золото ожидает впереди, еще много матчей.
- Команда поддержала Рыбака?
– Рыбак и Сачивко — лучшие центральные защитники страны. Что их поддерживать? Плюс нужно разобрать эпизод. Паша говорит, что сыграл чисто, — сказал Чесновский.
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Голкипер солигорского «Шахтера» Павел Чесновский прокомментировал гостевую ничью с минским «Динамо» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата страны.
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