Сергей Гуренко: «То, что вытворял судья, – это верх непрофессионализма. Но их же кто-то готовит, кто-то назначает. Так, может быть, они тоже должны ответить за это?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Шахтера» (1:1).

– Во втором тайме «Динамо» играло гораздо лучше и вышло более заведенным. Что удалось перестроить?

– Я скажу, мы и в первом тайме, если вы не видели, тоже играли хорошо. У нас было четыре стопроцентных момента. Только если убрать некоторые нюансы: чистый пенальти, были выходы 1 в 1. Гол, который нам забили, – вообще цирк. Знаете, что творилось в первом тайме? Вы-то еще молодой человек, не знаете, а я прошел вторую российскую лигу. Там была зона «Кавказ». В 80-е-90-е годы, люди помнят. Так там стопроцентный кавказец бегал. У меня было чувство, что мы играем где-то далеко, а не в Беларуси. Ладно.

Я считаю, что люди, которых выставляют на такие матчи, должны нести ответственность. Они должны готовиться к таким играм и популяризировать футбол, чтобы он был интересным, а не уничтожать его. У меня нет слов. А у вас есть? Знаете, раньше говорили: «Если к тебе в карман залезут и возьмут деньги, что ты сделаешь?» Отвечали: «Я его убью», – или еще что-то. Так вот, здесь на футбольном поле тоже есть такое. То, что вытворял судья, – это верх непрофессионализма. Но их же кто-то готовит, кто-то назначает. Так, может быть, они тоже должны ответить за это? Не только тренерам карточки показывать. Одни вопросы – ответов нет, – сказал Гуренко.

Напомним, главный судья матча Андрей Василевич удалил Сергея Гуренко в конце первого тайма.

Гуренко сорвался в матче с «Шахтером»: выскочил на поле, удалился, а в перерыве едва не разорвал судью