Валерий Кичин: «Сравняли счет, могли выиграть... Но судьи лишили нас победы»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал домашнюю ничью с «Шахтером» (1:1).

– Эмоции смешанные. Позитивные оттого, что не проиграли. Сравняли счет, могли выиграть... Но судьи лишили нас победы.

- Гуренко заходил в перерыве? Показалось, завел команду.

– Конечно заходил. Соперник — наш конкурент, и нам не нужна дополнительная мотивация. Должны были выиграть.

- В тройку еще реально пробиться?

– Все реально. Будем стараться, — сказал Кичин.

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