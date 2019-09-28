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Валерий Кичин: «Сравняли счет, могли выиграть... Но судьи лишили нас победы»

29.09.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал домашнюю ничью с «Шахтером» (1:1).

– Эмоции смешанные. Позитивные оттого, что не проиграли. Сравняли счет, могли выиграть... Но судьи лишили нас победы.

- Гуренко заходил в перерыве? Показалось, завел команду.

– Конечно заходил. Соперник — наш конкурент, и нам не нужна дополнительная мотивация. Должны были выиграть.

- В тройку еще реально пробиться?

– Все реально. Будем стараться, — сказал Кичин.

Гуренко сорвался в матче с «Шахтером»: выскочил на поле, удалился, а в перерыве едва не разорвал судью

«Динамо» и «Шахтер» искрили весь матч: удаление Гуренко, незасчитанный гол Гавриловича, пенальти и много-много эмоций

 
 
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Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал домашнюю ничью с «Шахтером» (1:1).
 
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