|
Валерий Кичин: «Сравняли счет, могли выиграть... Но судьи лишили нас победы»
29.09.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал домашнюю ничью с «Шахтером» (1:1).
– Эмоции смешанные. Позитивные оттого, что не проиграли. Сравняли счет, могли выиграть... Но судьи лишили нас победы.
- Гуренко заходил в перерыве? Показалось, завел команду.
– Конечно заходил. Соперник — наш конкурент, и нам не нужна дополнительная мотивация. Должны были выиграть.
- В тройку еще реально пробиться?
– Все реально. Будем стараться, — сказал Кичин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал домашнюю ничью с «Шахтером» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)