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Сергей Ташуев: «Думаю, «Динамо» еще может обыграть наших конкурентов. Все впереди»

29.09.2019 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал гостевую ничью с минским «Динамо» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата страны.

– Матч в нашем исполнении можно разделить на две половины: до замен и после. Возможно, я с ними поспешил и совершил ошибку. После них структура игры, к сожалению, нарушилась, появились проблемы. Особая напряженность, нагрузка на тех же ребят. Не самая благополучная ситуация в плане свежести футболистов. Те же Ковалев, Баланович подустали. Поэтому нехватка сил — объективная составляющая.

- Две ничьи подряд — что это для «Шахтера»?

– Одиннадцать матчей без поражений.

- Сравните, пожалуйста, матч первого круга против минского «Динамо» с данным в плане состояния команды и содержания игры.

– Больших различий не увидел. Повторюсь, нам немного не хватило хорошего прессинга. Не было той функциональной готовности. Ну а кроме — большой разницы не заметил. «Динамо» — команда квалифицированная, немножко нас напрягла. А так — это клуб уровня нашей тройки, просто сложился не очень удачный сезон. Думаю, они еще могут обыграть наших конкурентов. Все впереди, – сказал Ташуев.

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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал гостевую ничью с минским «Динамо» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата страны.
 
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