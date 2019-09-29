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«Спартак» может назначить Карпина или Тихонова на должность главного тренера
29.09.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации источника, в случае назначения Карпина в московский клуб, основным претендентом на должность главного тренера
Кроме того, сообщается, что «Спартак» рассматривает вариант с назначение
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«Спартак» может назначить Валерия Карпина или Андрея Тихонова на пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат».
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