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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Фрейзер-Прайс победила на 100-метровке, Жук стала 7-й в прыжке с шестом
29.09.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгрываются 5 комплектов медалей.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
29 сентября
Женщины
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,71
Спортивная ходьба, 20 км
Начало – 23.59
Белорусская участница: Дарья Полуэктова.
Мужчины
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,92
Смешанная эстафета
4x400 м
1. США – 3.09,34
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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Фрейзер-Прайс победила на 100-метровке, Жук стала 7-й в прыжке с шестом
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгрываются 5 комплектов медалей.
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