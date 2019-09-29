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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Фрейзер-Прайс победила на 100-метровке, Жук стала 7-й в прыжке с шестом

29.09.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгрываются 5 комплектов медалей.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

29 сентября

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95
2. Сэнди Моррис (США) – 4,90
3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,85...
7. Ирина Жук (Беларусь) – 4,70 (национальный рекорд)

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,71
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,83
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,90

Спортивная ходьба, 20 км

Начало – 23.59

Белорусская участница: Дарья Полуэктова.

Мужчины

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,92
2. Уилл Клэй (США) – 17,74
3. Хьюз Занго (Буркина-Фасо) – 17,66

Смешанная эстафета

4x400 м

1. США – 3.09,34
2. Ямайка – 3.11,78
3. Бахрейн – 3.11,82

 
 

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгрываются 5 комплектов медалей.
 
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