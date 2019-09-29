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Пекин (WTA). Первый круг. Саснович против 5-й ракетки мира Андрееску

29.09.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом круге турнира в Пекина Александра Саснович (51) сыграет с 5-й ракеткой мира Бьянкой Андрееску (Канада).

 

Сетка турнира здесь.

China Open

Пекин, Китай

28 сентября – 6 октября 2019

Premier Mandatory

Призовой фонд – 8 285 274 доллара

Открытые корты, хард

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
30 сентября, 09.00
Онлайн матча
Анастасия Павлюченкова (Россия)  Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
30 сентября, 07.30
Онлайн матча

Кристина Макхейл (США)  Светлана Кузнецова (Россия)
6:0|1:6|6:3
Дата проведения
29 сентября, 09.10
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия)  Бернарда Пера (США)
5:7|6:2|6:4
Дата проведения
29 сентября, 12.32
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Анна Блинкова (Россия)
6:0|6:1
Дата проведения
29 сентября, 09.15
Онлайн матча

 

Даяна Ястремская (Украина)  Каролин Гарсия (Франция)
6:1|6:1
Дата проведения
29 сентября, 10.30
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Анастасия Севастова (Латвия)
6:7|6:1|6:2
Дата проведения
29 сентября, 12.15
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Джессика Пегула (США)
6:3|7:6
Дата проведения
29 сентября, 07.41
Онлайн матча

 

Андреа Петкович (Германия)  Жиль Тайкманн (Швейцария)
7:6|6:3
Дата проведения
29 сентября, 10.05
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Ребекка Петерсон (Швеция)
6:1|6:1
Дата проведения
29 сентября, 08.52
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания)  Лорин Дэвис (США)
Дата проведения
30 сентября, 10.30
Онлайн матча

 

Дженнифер Брэди (США)  Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
30 сентября, 07.30
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Чжан Шуай (Китай)
6:2|1:6|6:4
Дата проведения
29 сентября, 14.46
Онлайн матча

 

 

Слоун Стивенс (США)  Магда Линетт (Польша)
7:5|6:3
Дата проведения
29 сентября, 12.45
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Барбора Стрыцова (Чехия)
6:3|4:6|7:5
Дата проведения
29 сентября, 09.15
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Даниэль Коллинс (США)
6:3|6:2
Дата проведения
29 сентября, 07.41
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
30 сентября, 07.30
Онлайн матча

 

 

Ван Цян (Китай)  Айла Томлянович (Австралия)
7:5|5:4
Дата проведения
29 сентября, 16.55
Онлайн матча

 

 

Каролина Мухова (Чехия)  Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
30 сентября, 07.30
Онлайн матча

 

 

Яфань Ван (Китай)  Ван Синюй (Китай)
6:1|6:2
Дата проведения
29 сентября, 07.42
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Шуай Пэн (Китай)
2:6|6:4|6:4
Дата проведения
28 сентября, 16.54
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия)  Каролина Плишкова (Чехия)
7:5|3:6|7:5
Дата проведения
28 сентября, 13.31
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
6:0|2:6|6:2
Дата проведения
28 сентября, 19.50
Онлайн матча

 

Сайсай Чжэн (Китай)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
4:6|6:3|7:6
Дата проведения
28 сентября, 07.40
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Су-Вэй Се (Тайвань)
7:5|6:2
Дата проведения
28 сентября, 07.40
Онлайн матча

 

Кики Бертенс (Голландия)  Донна Векич (Хорватия)
3:6|6:1|7:6
Дата проведения
28 сентября, 11.09
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Сиюй Ван (Китай)
6:2|6:2
Дата проведения
28 сентября, 09.40
Онлайн матча

 

Полона Герцог (Словения)  Юлия Гергес (Германия)
6:7|7:6|6:4
Дата проведения
28 сентября, 11.09
Онлайн матча

 

 

 
 
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В первом круге турнира в Пекина Александра Саснович (51) сыграет с 5-й ракеткой мира Бьянкой Андрееску (Канада).
 
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