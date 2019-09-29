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Пекин (WTA). Первый круг. Саснович против 5-й ракетки мира Андрееску
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Источник материала:
Tribuna.com
В первом круге турнира в Пекина Александра Саснович (51) сыграет с 5-й ракеткой мира Бьянкой Андрееску (Канада).
Сетка турнира здесь.
China Open
Пекин, Китай
28 сентября – 6 октября 2019
Premier Mandatory
Призовой фонд – 8 285 274 доллара
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
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30 сентября, 09.00
- Дата проведения
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30 сентября, 07.30
- Дата проведения
-
29 сентября, 09.10
- Дата проведения
-
29 сентября, 12.32
- Дата проведения
-
29 сентября, 09.15
- Дата проведения
-
29 сентября, 10.30
- Дата проведения
-
29 сентября, 12.15
- Дата проведения
-
29 сентября, 07.41
- Дата проведения
-
29 сентября, 10.05
- Дата проведения
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29 сентября, 08.52
- Дата проведения
-
30 сентября, 10.30
- Дата проведения
-
30 сентября, 07.30
- Дата проведения
-
29 сентября, 14.46
- Дата проведения
-
29 сентября, 12.45
- Дата проведения
-
29 сентября, 09.15
- Дата проведения
-
29 сентября, 07.41
- Дата проведения
-
30 сентября, 07.30
- Дата проведения
-
29 сентября, 16.55
- Дата проведения
-
30 сентября, 07.30
- Дата проведения
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29 сентября, 07.42
- Дата проведения
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28 сентября, 16.54
- Дата проведения
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28 сентября, 13.31
- Дата проведения
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28 сентября, 19.50
- Дата проведения
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28 сентября, 07.40
- Дата проведения
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28 сентября, 07.40
- Дата проведения
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28 сентября, 11.09
- Дата проведения
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28 сентября, 09.40
- Дата проведения
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28 сентября, 11.09
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В первом круге турнира в Пекина Александра Саснович (51) сыграет с 5-й ракеткой мира Бьянкой Андрееску (Канада).
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