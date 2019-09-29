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Tuttomercatoweb: «Милан» изучает возможность приглашения Шевченко на пост главного тренера
30.09.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Милан» рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.
По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба начинает задумываться об увольнении Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов «Милана».
Сообщается, что «Милан» либо даст Джампаоло еще неделю на исправление ситуации, либо уже сейчас начнет переговоры с новым тренером. Решение будет принято в ближайшее время.
В настоящий момент Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины, а «Милан» под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона в Серии А.
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«Милан» рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.
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