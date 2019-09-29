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Анатолий Байдачный: «Вообще не понимаю, зачем чемпионату Беларуси новый победитель»
30.09.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный тренер
О чемпионате Беларуси
Матч «Динамо» Брест –
Смена чемпиона? Я вообще не понимаю, зачем чемпионату Беларуси новый победитель. Нужен хороший чемпион. Если хотите, то побеждайте БАТЭ в честной борьбе. Единственная неудача – это то, что БАТЭ не пробился в групповой раунд еврокубков. Теперь Беларусь без евроосени.
Считаю, что БАТЭ опять станет чемпионом. Это опытная команда, которая показывает хороший футбол. У борисовчан наилучшие шансы на золото. Минское
О Пунтусе и Семине
Очень рад за него. Юрий – мой товарищ. Что касается меня, то было время, когда не хотелось возобновлять тренерскую карьеру. Но посмотрел на
О сборной Беларуси
В игре против Грузии и необходимо победить, нужно завоевать право сыграть на Евро-2020. Новый тренерский штаб должен выиграть. Если не получится, то это станет огромным разочарованием.
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