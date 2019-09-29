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Анатолий Байдачный: «Вообще не понимаю, зачем чемпионату Беларуси новый победитель»

30.09.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный тренер Анатолий Байдачный порассуждал о белорусском футболе.

О чемпионате Беларуси

Матч «Динамо» БрестБАТЭ по значимости был одним из решающих в борьбе за чемпионство. Игра удалась. БАТЭ – опытный боец. Команда показала более качественный футбол во втором тайме. Если такие встречи будут постоянными, то привлекут еще большее количество болельщиков.

Смена чемпиона? Я вообще не понимаю, зачем чемпионату Беларуси новый победитель. Нужен хороший чемпион. Если хотите, то побеждайте БАТЭ в честной борьбе. Единственная неудача – это то, что БАТЭ не пробился в групповой раунд еврокубков. Теперь Беларусь без евроосени.

Считаю, что БАТЭ опять станет чемпионом. Это опытная команда, которая показывает хороший футбол. У борисовчан наилучшие шансы на золото. Минское «Динамо»? Не знаю ситуация изнутри, однако на следующий год надо ждать уже каких-то результатов.

О Пунтусе и Семине

Очень рад за него. Юрий – мой товарищ. Что касается меня, то было время, когда не хотелось возобновлять тренерскую карьеру. Но посмотрел на Юрия Семина, который в 72 года один из лучших тренеров России. Подумал, не начать ли снова. Сделать такой последний штрих. Семин выиграл у «Байера» (2:1), а два других российских клуба с талантливыми тренерами проиграли 0:5 и 1:5. Ведь у тренера нет возраста. Тренер либо есть, либо его нет. И в 35 лет можно быть тренером. Или возьмем Семина. Что представлял «Локомотив» до его прихода?

О сборной Беларуси

В игре против Грузии и необходимо победить, нужно завоевать право сыграть на Евро-2020. Новый тренерский штаб должен выиграть. Если не получится, то это станет огромным разочарованием.

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Теги: Брест
 
 
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Известный тренер Анатолий Байдачный порассуждал о белорусском футболе.
 
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