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Главный тренер «Волны» подал Олег Король подал в отставку

30.09.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Главный тренер «Волны» подал Олег Король подал в отставку

После окончания матча «Волна» — «Гранит» (0:3) по предложению Наблюдательного совета клуба главный тренер «Волны» Олег Король подал в отставку, сообщает официальный сайт ФК «Волна-Пинск».

Напомним, что Король возглавил команду перед началом сезона и стал первым не пинским тренером в истории клуба. На данный момент команда находится в подвале турнирной таблицы — на 13 месте.

По информации сайта ФК «Волна-Пинск».

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