Главный тренер «Волны» подал Олег Король подал в отставку

Источник материала: Полесская правда





После окончания матча «Волна» — «Гранит» (0:3) по предложению Наблюдательного совета клуба главный тренер «Волны» Олег Король подал в отставку, сообщает официальный сайт ФК «Волна-Пинск».

Напомним, что Король возглавил команду перед началом сезона и стал первым не пинским тренером в истории клуба. На данный момент команда находится в подвале турнирной таблицы — на 13 месте.