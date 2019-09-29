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Рейтинг WTA. Соболенко – 14-я, Азаренко – 50-я, Саснович опустилась на 60-ю строчку

30.09.2019 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам недели Симона Халеп стала пятой ракеткой мира, обойдя Бьянку Андрееску, финалистка турнира в Ухане Элисон Риск поднялась на 11 позиций, а победительница турнира в Ташкенте Элисон ван Эйтванк – на 17.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 30 сентября 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 6446
2 (2) Каролина Плишкова (Чехия) 6125
3 (3) Элина Свитолина (Украина) 5320
4 (4) Наоми Осака (Япония) 5011
5 (6) Симона Халеп (Румыния) 4907
6 (5) Бьянка Андрееску (Канада) 4835 
7 (7) Петра Квитова (Чехия) 4571 
8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) 4225
9 (9) Серена Уильямс (США) 3935
10 (10) Белинда Бенчич (Швейцария) 3738 
14 (14) Арина Соболенко (Беларусь) 2785
38 (39) Екатерина Александрова (Россия) 1383
40 (36) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1330 
44 (61) Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) 1235 
45 (43) Дарья Касаткина (Россия) 1220 
50 (47) Виктория Азаренко (Беларусь) 1116
60 (51) Александра Саснович (Беларусь) 1012
75 (96) Сорана Кырстя (Румыния) 812
 
 
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По итогам недели Симона Халеп стала пятой ракеткой мира, обойдя Бьянку Андрееску, финалистка турнира в Ухане Элисон Риск поднялась на 11 позиций, а победительница...
 
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