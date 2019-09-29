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Рейтинг WTA. Соболенко – 14-я, Азаренко – 50-я, Саснович опустилась на 60-ю строчку
30.09.2019 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам недели Симона Халеп стала пятой ракеткой мира, обойдя Бьянку Андрееску, финалистка турнира в Ухане Элисон Риск поднялась на 11 позиций, а победительница турнира в Ташкенте Элисон ван Эйтванк – на 17.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 30 сентября 2019
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По итогам недели Симона Халеп стала пятой ракеткой мира, обойдя Бьянку Андрееску, финалистка турнира в Ухане Элисон Риск поднялась на 11 позиций, а победительница...
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