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Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре
30.09.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре.
Самым посещаемым матчем тура стала игра «Динамо» Минск – «Шахтер» (6354). Отметим, что это лучшая посещаемость «Динамо» в нынешнем году.
Наименьшее количество зрителей собрала игра «Минск» – «Энергетик-БГУ» (600).
Средняя посещаемость сезона – 2 507. Это на 20 процентов больше, чем в 2018 году.
В таблице посещаемости лидируют «Динамо» Брест (8685), БАТЭ (5168) и «Гомель» (4177).
В подвале таблицы: «Энергетик» (650), «Торпедо» Минск (836, по результатам первого круга) и «Минск» (898).
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Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре.
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