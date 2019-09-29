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Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре

30.09.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре.

Самым посещаемым матчем тура стала игра «Динамо» Минск – «Шахтер» (6354). Отметим, что это лучшая посещаемость «Динамо» в нынешнем году.

Наименьшее количество зрителей собрала игра «Минск» – «Энергетик-БГУ» (600).

Средняя посещаемость сезона – 2 507. Это на 20 процентов больше, чем в 2018 году.

В таблице посещаемости лидируют «Динамо» Брест (8685), БАТЭ (5168) и «Гомель» (4177).

В подвале таблицы: «Энергетик» (650), «Торпедо» Минск (836, по результатам первого круга) и «Минск» (898).

Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Средняя посещаемость 23-го тура чемпионата Беларуси составила 2 567 зрителей на игре.
 
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