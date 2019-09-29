«Динамо» Минск – «Шахтер». Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ прокомментировал спорные моменты матча

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования БФФ Владимир Кузьмин в эфире программы «Судите с нами» прокомментировал спорные моменты матча «Динамо» Минск – «Шахтер».

О голе «Шахтера»

После контактной верховой борьбы за мяч защитник «Динамо» падает на газон. Однако не каждое падение есть фол. Судья расценил это единоборство как произошедшее без нарушения правил и продолжил игру, после чего и был забит мяч. Департамент судейства и инспектирования поддерживает арбитра – решение продолжить игру в этой ситуации верное.

О неназначенном пенальти в ворота «Шахтера» на 36-й минуте

В этом эпизоде после правильно выполненного толчка плечо в плечо нападающий теряет равновесие и падает. Нарушения здесь нет. Игра справедливо продолжена.

Об отмененном голе минского «Динамо» на 76-й минуте

Во время передачи плечо и часть корпуса нападающего «Динамо», по мнению помощника, находится ближе к воротам соперника, чем предпоследний игрок обороны. Согласно правилам игры, в момент касания мяча нападающим мяча было зафиксировано положение вне игры. Так как ни одна камера не дает вид точно в линию, мы принимаем решение судейской бригады.

О пенальти в ворота «Шахтера»

При попытке сыграть в мяч защитник «Шахтера» сбивает игрока «Динамо» в пределах штрафной площади. Совершенно верно назначается 11-метровый удар.

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