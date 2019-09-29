ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Минск – «Шахтер». Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ прокомментировал спорные моменты матча

30.09.2019 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования БФФ Владимир Кузьмин в эфире программы «Судите с нами» прокомментировал спорные моменты матча «Динамо» Минск – «Шахтер».

О голе «Шахтера»

После контактной верховой борьбы за мяч защитник «Динамо» падает на газон. Однако не каждое падение есть фол. Судья расценил это единоборство как произошедшее без нарушения правил и продолжил игру, после чего и был забит мяч. Департамент судейства и инспектирования поддерживает арбитра – решение продолжить игру в этой ситуации верное.

О неназначенном пенальти в ворота «Шахтера» на 36-й минуте

В этом эпизоде после правильно выполненного толчка плечо в плечо нападающий теряет равновесие и падает. Нарушения здесь нет. Игра справедливо продолжена.

Об отмененном голе минского «Динамо» на 76-й минуте

Во время передачи плечо и часть корпуса нападающего «Динамо», по мнению помощника, находится ближе к воротам соперника, чем предпоследний игрок обороны. Согласно правилам игры, в момент касания мяча нападающим мяча было зафиксировано положение вне игры. Так как ни одна камера не дает вид точно в линию, мы принимаем решение судейской бригады.

О пенальти в ворота «Шахтера»

При попытке сыграть в мяч защитник «Шахтера» сбивает игрока «Динамо» в пределах штрафной площади. Совершенно верно назначается 11-метровый удар.

Этот рефери выбесил Гуренко: работал на топ-матчах, жестко начал в Кубке, простил Брест, разозлил «Минск»

Гуренко сорвался в матче с «Шахтером»: выскочил на поле, удалился, а в перерыве едва не разорвал судью (пришлось оттаскивать)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования БФФ Владимир Кузьмин в эфире программы «Судите с нами» прокомментировал спорные моменты матча...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Станислав Драгун: «Поддерживаю инициативу назвать «Борисов-Арену» в честь Анатолия Капского»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика