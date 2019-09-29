Николай Ходасевич: «Нельзя трактовать, что все спорные моменты матча «Динамо» – «Шахтер» – это умышленная история»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился эмоциями после просмотра матча «Динамо» Минск – «Шахтер».

«Правильно ли поступал Сергей Гуренко? Мне сложно рассуждать о работе судей, потому что я не общаюсь с судьями, не знаю их психологию, не могу до конца понять их работу. Допускаю, что много лет назад, когда не было камер, ставились такие дикие пенальти. И они были недоказуемы. Не было техники в белорусском футболе. Сейчас все развивается.

В баскетболе при равной игре несколько мелких свистков могут принести победу команде. Думаю, Гуренко реагирует на моменты, когда свисточек в одну сторону идет, а в другою не идет. Это заводит. Моменты были очевидные. Вроде в эпизоде с Данило есть толчок, но он плечом в плечо, но на скорости. Тут «50 на 50». Пенальти не ставится. В моменте с отмененным голом «Динамо» мы видим, что помощник просто не успел в этом эпизоде, он просто не видел, что там нет вне игры.

На мой взгляд, нельзя трактовать все спорные моменты – это умышленная история», – сказал Ходасевич.

«Динамо» Минск – «Шахтер». Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ прокомментировал спорные моменты матча