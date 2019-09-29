ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Нельзя трактовать, что все спорные моменты матча «Динамо» – «Шахтер» – это умышленная история»

30.09.2019 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился эмоциями после просмотра матча «Динамо» Минск – «Шахтер».

«Правильно ли поступал Сергей Гуренко? Мне сложно рассуждать о работе судей, потому что я не общаюсь с судьями, не знаю их психологию, не могу до конца понять их работу. Допускаю, что много лет назад, когда не было камер, ставились такие дикие пенальти. И они были недоказуемы. Не было техники в белорусском футболе. Сейчас все развивается.

В баскетболе при равной игре несколько мелких свистков могут принести победу команде. Думаю, Гуренко реагирует на моменты, когда свисточек в одну сторону идет, а в другою не идет. Это заводит. Моменты были очевидные. Вроде в эпизоде с Данило есть толчок, но он плечом в плечо, но на скорости. Тут «50 на 50». Пенальти не ставится. В моменте с отмененным голом «Динамо» мы видим, что помощник просто не успел в этом эпизоде, он просто не видел, что там нет вне игры.

На мой взгляд, нельзя трактовать все спорные моменты – это умышленная история», – сказал Ходасевич.

«Динамо» Минск – «Шахтер». Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ прокомментировал спорные моменты матча

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился эмоциями после просмотра матча «Динамо» Минск – «Шахтер».
 
Новости дня
Новости спорта
 
П.И.З.А.Д: РУСАДА лишат статуса соответствия, Россия не примет участие в двух ближайших Олимпиадах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика